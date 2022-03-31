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ГУР: Украина не враг Беларуси, но данные беларусских военных имеем

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 15:23

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что Украина не является враждебной по отношению к белорусскому народу, но ГУР готово публиковать данные военнослужащих Беларуси, которые согласятся воевать против Украины. 

Источник: обращение ГУР Минобороны Украины, опубликованное на русском языке

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. 

В то же время, военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны. 

Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в т.ч. против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной – Беларусью".

Детали: При этом украинские разведчики предупредили, что располагают "полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины".

"Надеемся на Ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", – заявили в ГУР Минобороны Украины.

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Темы: Беларусьвойнаразведка
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