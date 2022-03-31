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Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 15:52
Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують визначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє турецький канал NTV.

Ердоган сказав, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.

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Він знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.

"Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити" - заявив Ердоган.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.

ВІДЕО ДНЯ

Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Читайте аналітику про деталі мирних переговорів: Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбул

Теми: ЕрдоганТуреччинавійна
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