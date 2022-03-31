Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують визначення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє турецький канал NTV.
Ердоган сказав, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали "значний імпульс" цьому процесу.
Він знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.
"Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити" - заявив Ердоган.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.
Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.
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