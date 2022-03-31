Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 15:52
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЭРДОГАН. ФОТО С FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий канал NTV.

Эрдоган сказал, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.

Он снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить", - заявил Эрдоган.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что война продолжается и до прорыва в мирных переговорах еще не дошли.

Британия рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте аналитику о деталях мирных переговоров: Ни мира, ни гарантий. Подробности и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Темы: ЭрдоганТурциявойна
Главное сегодня

Кличко просит не возвращаться в Киев до конца этой недели

Россия готовится захватить Харьков – Минобороны

Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

видеоЗеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее

фото, видеоЗеленский приехал в Бучу

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Все новости...
Эрдоган
В украинской делегации рассказали, как Эрдоган спас переговоры с РФ
Делегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию
У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми
Последние новости
18:32
Красный Крест не имеет доступа к украинским военным, попавшим в плен оккупантов
18:32
Австрия осудила зверства россиян в Буче, но против эмбарго на газ и нефть из России
18:27
Временную переправу в Стоянке на трассе Киев-Чоп построят через две недели
18:25
В Херсонской области россияне похитили главу Бехтерской общины
18:20
В освобожденных городах и селах Киевщины комендантский час продлится до утра 7 апреля
18:18
Байден после увиденной резни в Буче назвал Путина варваром и хочет наказать виновных
18:12
Берлин ищет покупателя на немецкие активы "Газпрома", предлагает кредитную поддержку – СМИ
18:11
ФОТОВ Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие
18:02
Природоохранители просят денег на спасение заповедников под оккупацией
17:59
Рецепт уничтожения Украины предложил автор плаката о "трех сортах украинцев"
Все новости...