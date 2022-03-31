Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий канал NTV.

Эрдоган сказал, что переговоры в Стамбуле, на которых Украина представила России письменное предложение для прекращения войны, придали "значительный импульс" этому процессу.

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Он снова предложил принять президентов Украины и России для переговоров.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в вопросе обеспечения безопасности Украины; но, конечно, детали этого нужно уточнить", - заявил Эрдоган.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что война продолжается и до прорыва в мирных переговорах еще не дошли.

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Британия рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

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