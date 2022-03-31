ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч, але можливі "сюрпризи"

ЗСУ фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.

Джерело: заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 31 березня

Пряма мова: "За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо 2 варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі…

Реклама:

Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова… Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей...

Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати".

Деталі: Зокрема речник нагадав, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по столиці. Водночас Грузевич висловив упевненість, що "ворога в Києві точно не буде".

ВІДЕО ДНЯ

Стосовно Київської області бригадний генерал запевнив, що "найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини".

Відповідаючи на запитання журналістів, Грузевич сказав, що Ірпінь уже контролюється українськими військовими, але поки немає дозволу для цивільного населення туди повертатись, тому що зберігається загроза обстрілів.

Крім цього, за словами спікера, ворог залишив на Київщині дуже багато пасток.

"Тільки за вчора ми зняли майже 7 мінних полів великої потужності в 3 населених пунктах", - повідомив бригадний генерал. За його словами, це і протитанкові й протипіхотні міни та навіть саморобні вибухові пристрої, зокрема на основних шляхах просування, але не тільки.