Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч, але можливі "сюрпризи"

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 17:02
Олександр Грузевич

ЗСУ фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.

Джерело: заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 31 березня

Пряма мова: "За ніч було обраховано майже 700 одиниць техніки, які відійшли в сторону Іванкова, в бік білоруського кордону. Ми розглядаємо 2 варіанти: або це йде передислокація і перегрупування, або є вірогідність що ці БТГ які частково відходять, з’являться на Донбасі…

Пропаганда Росії зараз повномасштабно розказує про ніби плановий відвід своїх військ від Києва та Чернігова… Можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей...

Водночас сили, які залишаються навколо Києва, досить немаленькі. Боятися нічого, але шкоди вони можуть завдати".

Деталі: Зокрема речник нагадав, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по столиці. Водночас Грузевич висловив упевненість, що "ворога в Києві точно не буде".

Стосовно Київської області бригадний генерал запевнив, що "найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини".

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання журналістів, Грузевич сказав, що Ірпінь уже контролюється українськими військовими, але поки немає дозволу для цивільного населення туди повертатись, тому що зберігається загроза обстрілів.

Крім цього, за словами спікера, ворог залишив на Київщині дуже  багато пасток.

"Тільки за вчора ми зняли майже 7 мінних полів великої потужності в 3 населених пунктах", - повідомив бригадний генерал. За його словами, це і протитанкові й протипіхотні міни та навіть саморобні вибухові пристрої, зокрема на основних шляхах просування, але не тільки.

Теми: КиївКиївська областьвійна
Головне сьогодні

Байден після побаченої різанини у Бучі назвав Путіна варваром і хоче покарати винних

Кличко просить не повертатися до Києва до кінця цього тижня

Росія готується захопити Харків – Міноборони

Литва висилає посла Росії і закриває консульство в Клайпеді

відеоЗеленський про зустріч із Путіним: Чим довше РФ затягує, тим гірше для неї

фото, відеоЗеленський приїхав у Бучу

Усі новини...
У Кремлі зрозуміли, що не захоплять Київ та шукають "нову ідеологію" — росЗМІ
У Києві та Харкові повідомляють про гучні вибухи
Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх змусили воювати проти України
Опромінені росіяни збираються покинути Чорнобиль і Славутич – Енергоатом
Останні новини
20:03
Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни
19:52
Німеччина висилає 40 співробітників посольства РФ
19:47
перелікЖурналісти знайшли дані мародерів, які пересилали награбоване в РФ
19:43
В ОП нагадали Росії про міжнародні суди через статтю про "перевиховання" українців
19:38
У Німеччині "дочку" Газпрому передадуть у зовнішнє управління
19:28
Стріляють біля вух, б'ють – росіяни катують українських полонених 
19:25
"Азов", захищаючи Маріуполь, за добу знищив 2 танки та багато піхоти РФ
19:23
Бізнес на крові: У Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії
19:13
США: дві третини військ РФ залишили район Києва
19:11
На окупованих територіях Херсонщини тривають бойові дії – зведення Генштабу
Усі новини...