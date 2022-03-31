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ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 17:02
ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны сюрпризы
Александр Грузевич

ВСУ фиксируют частичное отведение батальонных тактических групп российских войск от Киева, продолжаются меры по освобождению и зачистке от оккупантов населенных пунктов в Киевской области.

Источник: заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 31 марта

Прямая речь: "За ночь было насчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем 2 варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, появятся на Донбассе…

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Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова… Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей...

В то же время остающиеся вокруг Киева силы довольно немаленькие. Бояться нечего, но вред они могут нанести".

Детали: В частности, спикер напомнил, что враг продолжает наносить ракетные удары по столице. В то же время Грузевич выразил уверенность, что "врага в Киеве точно не будет".

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Относительно Киевской области бригадный генерал заверил, что "в ближайшее время будут очень хорошие новости".

Отвечая на вопросы журналистов, Грузевич сказал, что Ирпень уже контролируется украинскими военными, но пока нет разрешения гражданскому населению туда возвращаться, потому что сохраняется угроза обстрелов.

Кроме этого, по словам спикера, враг оставил на Киевщине очень много ловушек.

"Только за вчера мы сняли почти 7 минных полей большой мощности в 3 населенных пунктах", – сообщил бригадный генерал. По его словам, это и противотанковые и противопехотные мины и даже самодельные взрывные устройства, в том числе на основных путях продвижения, но не только.

Темы: КиевКиевская областьвойна
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