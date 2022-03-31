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Зеленський парламенту Бельгії: сьогодні Маріуполь - це найстрашніше місце у Європі

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 17:27

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами парламенту Бельгії, розповів про катастрофічну ситуацію в Маріуполі і закликав їх надихнути всіх інших європейців зробити більше для України.

Про це пише "Європейська правда".

"Сьогодні це найстрашніше місце у Європі. Там пекло. Там катастрофа, про яку всі знають, увесь світ. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах нашої держави", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що коли Україна говорить про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, то це те, що дійсно потрібно і що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО.

"Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше жодного міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте й пишаєтесь", - сказав президент.

Зеленський подякував бельгійцям, які вже прийняли понад 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну.

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"Але саме ви як держава – серце Європи можете надихнути усіх інших європейців зробити більше. Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України і відновити дорогоцінний мир. Мир, який вартує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти", - підкреслив він.

Нагадаємо, Бельгія вирішила вислати 21 російського дипломата за причетність до шпигунських операцій.

Теми: МаріупольБельгіяЗеленський
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