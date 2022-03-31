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Зеленский парламенту Бельгии: сегодня Мариуполь – это самое страшное место в Европе

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 17:27

Президент Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Бельгии, рассказал о катастрофической ситуации в Мариуполе и призвал их вдохновить всех остальных европейцев сделать больше для Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад. Там катастрофа, о которой все знают, весь мир. Но ни у кого нет достаточной решимости, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашей страны", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что когда Украина говорит о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии, то это то, что действительно нужно и что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО.

"Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Потому что если они проиграют, если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше ни одного крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил бельгийцев, которые уже приняли более 30 тысяч украинцев, покинувших свои дома из-за этой войны.

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"Но именно вы как государство – сердце Европы можете вдохновить всех остальных европейцев сделать больше. Чтобы помочь нам изгнать оккупантов из Украины и восстановить драгоценный мир. Мир, который стоит больше, чем что-либо, чем любые ценности, чем любые алмазы. Больше, чем какие-либо соглашения с Россией. Больше, чем любое российское судно в европейских портах. Больше, чем любой баррель российской нефти", - подчеркнул он.

Напомним, Бельгия решила выслать 21 российского дипломата за причастность к шпионским операциям.

Темы: МариупольБельгияЗеленский
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