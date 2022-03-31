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Найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир – голова ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 18:08
Найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир – голова ОВА
Траса Київ-Житомир, Житомир.info

Найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир, який було заблоковано через російську окупацію ряду населених пунктів.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух по трасі Київ-Житомир".

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"Ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено. Але розмовляти про це можна буде тільки тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що не будуть хоча б вести вогонь мінометні підрозділи. І тоді проведемо всі процедури по зачистці й розмінуванню, і люди зможуть зайти в свої населені пункти".

Деталі: За словами Павлюка, зараз спостерігається велике перегрупування російських військ на Київщині.

"Величезні колони йдуть у бік Росії. Це більше сотні машин", - сказав він.

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Голова ОВА розповів, що, за словами полонених російських військових, у деяких підрозділах окупантів на Київщині залишилося 20-30% особового складу.

Він зазначив, що більшість підрозділів РФ відводяться для відновлення боєздатності. Однак залишається ще "досить потужне угрупування, яке стримує наші війська".

Павлюк розповів, що Буча досі перебуває під контролем окупантів. Звідти постійно йдуть мінометні обстріли, в першу чергу, по логістичних трасах в бік звільненого Ірпеня.

"Тому всі наші напрацювання щодо зачистки міста (Ірпеня – ред.), доставки і поранених, і 200х, поки що під загрозою", - сказав він.

"Ворзель, Гостомель поки під окупацією. Ми також планували свої дії і в тому напрямку", - додав Павлюк.

Він також повідомив, що посівна почалася у всіх громадах, які не перебувають під окупацією противника.

Теми: Київська областьдорогивійна
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