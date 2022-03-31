Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 18:08
В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА
Трасса Киев-Житомир, Житомир.info

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир, которое было заблокировано из-за российской оккупации ряда населенных пунктов.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев-Житомир".

Реклама:

"Мы проводим успешные контрнаступательные действия, очень много населенных пунктов освобождено. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения. И тогда проведем все процедуры по зачистке и разминированию, и люди смогут войти в свои населенные пункты".

Детали: По словам Павлюка, сейчас наблюдается большая перегруппировка российских войск в Киевской области.

"Огромные колонны уходят в сторону России. Это больше сотни машин", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОВА рассказал, что, по словам пленных российских военных, в некоторых подразделениях оккупантов в Киевской области осталось 20-30% личного состава.

Он отметил, что большинство подразделений РФ отводится для восстановления боеспособности. Однако остается еще "достаточно мощная группировка, сдерживающая наши войска".

Павлюк рассказал, что Буча до сих пор находится под контролем оккупантов. Оттуда постоянно идут минометные обстрелы, в первую очередь, по логистическим трассам в сторону освобожденного Ирпеня.

"Поэтому все наши наработки по зачистке города (Ирпеня – ред.), доставке и раненых, и 200х, пока под угрозой", - сказал он.

"Ворзель, Гостомель пока находится под оккупацией. Мы тоже планировали свои действия и в том направлении", - добавил Павлюк.

Он также сообщил, что посевная началась во всех общинах, не находящихся под оккупацией противника.

Темы: Киевская областьдорогивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: