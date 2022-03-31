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В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 18:08
Трасса Киев-Житомир, Житомир.info

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир, которое было заблокировано из-за российской оккупации ряда населенных пунктов.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев-Житомир".

"Мы проводим успешные контрнаступательные действия, очень много населенных пунктов освобождено. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения. И тогда проведем все процедуры по зачистке и разминированию, и люди смогут войти в свои населенные пункты".

Детали: По словам Павлюка, сейчас наблюдается большая перегруппировка российских войск в Киевской области.

"Огромные колонны уходят в сторону России. Это больше сотни машин", – сказал он.

Глава ОВА рассказал, что, по словам пленных российских военных, в некоторых подразделениях оккупантов в Киевской области осталось 20-30% личного состава.

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Он отметил, что большинство подразделений РФ отводится для восстановления боеспособности. Однако остается еще "достаточно мощная группировка, сдерживающая наши войска".

Павлюк рассказал, что Буча до сих пор находится под контролем оккупантов. Оттуда постоянно идут минометные обстрелы, в первую очередь, по логистическим трассам в сторону освобожденного Ирпеня.

"Поэтому все наши наработки по зачистке города (Ирпеня – ред.), доставке и раненых, и 200х, пока под угрозой", - сказал он.

"Ворзель, Гостомель пока находится под оккупацией. Мы тоже планировали свои действия и в том направлении", - добавил Павлюк.

Он также сообщил, что посевная началась во всех общинах, не находящихся под оккупацией противника.

Темы: Киевская областьдорогивойна
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