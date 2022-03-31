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Швеція виділяє понад $1 млрд на розміщення українських біженців

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 18:09

Швеція виділить у весняному бюджеті 10,5 млрд шведських крон ($1,1 млрд) на житло та інші витрати для українських біженців.

Про це заявив міністр фінансів Мікаель Дамберг, пише "Європейська правда" з посиланням на Svenska Dagbladet.

Дамберг та міністр інтеграції та міграції Андерс Ігеман провели у четвер пресконференцію, щоб подати бюджетні новини у зв'язку з прийомом біженців з України.

Ігеман оголосив, що уряд підготує новий закон, який дасть Шведській міграційній раді можливість зобов'язувати муніципалітети забезпечувати житлом людей, які підпадають під дію Директиви про масових біженців.

"Ми не повернемося до 2015 року, коли одні муніципалітети взяли на себе відповідальність, а інші - ні", - заявив міністр.

Уряд також планує стимулювати українців виходити на роботу, збільшення виплат соціальної допомоги не планується.

На сьогодні близько 26 000 українців звернулися за захистом у Швеції.

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Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон раніше заявила, що необхідно уникнути повторення кризи з біженцями, подібної до тієї, що сталася в 2015 році. Тоді притулок у Швеції шукали 156 400 людей.

Раніше Швеція вже направила 500 млн крон (понад $53 млн) для підтримки Збройних сил України, які борються з російським вторгненням.

Також повідомлялося, що Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російським вторгненням.

Теми: Швеціябіженці
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