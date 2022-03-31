Швеция выделяет более $1 млрд на размещение украинских беженцев

Швеция выделит в весеннем бюджете 10,5 млрд. шведских крон ($1,1 млрд.) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

Об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Дамберг и министр интеграции и миграции Андерс Игеман провели в четверг пресс-конференцию, чтобы представить бюджетные новости в связи с приемом беженцев из Украины.

Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязывать муниципалитеты снабжать жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

"Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет", - заявил министр.

Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу, увеличения выплат социальной помощи не планируется.

На сегодняшний день около 26 000 украинцев обратились за защитой в Швеции.

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что необходимо избежать повторения кризиса с беженцами, подобного произошедшему в 2015 году. Тогда приют в Швеции искали 156 400 человек.

Ранее сообщалось, что Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с российским вторжением.