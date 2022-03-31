Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция выделяет более $1 млрд на размещение украинских беженцев

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 18:09

Швеция выделит в весеннем бюджете 10,5 млрд. шведских крон ($1,1 млрд.) на жилье и другие расходы для украинских беженцев.

Об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Дамберг и министр интеграции и миграции Андерс Игеман провели в четверг пресс-конференцию, чтобы представить бюджетные новости в связи с приемом беженцев из Украины.

Реклама:

Игеман объявил, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязывать муниципалитеты снабжать жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

"Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие – нет", - заявил министр.

Правительство также планирует стимулировать украинцев выходить на работу, увеличения выплат социальной помощи не планируется.

ВИДЕО ДНЯ

На сегодняшний день около 26 000 украинцев обратились за защитой в Швеции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ранее заявила, что необходимо избежать повторения кризиса с беженцами, подобного произошедшему в 2015 году. Тогда приют в Швеции искали 156 400 человек.

Ранее сообщалось, что Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с российским вторжением.

Темы: Швециябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Швеция
Из-за приглашения россиян в Швеции назревает бойкот нобелевской церемонии
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: