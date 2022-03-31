Сумщина: рятувальники з теробороною витягнули затонулий російський танк

На Сумщині рятувальники спільно з бійцями територіальної оборони витягнули російський танк, який разом з екіпажем окупантів затонув догори дригом у річці

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Із тілами затонулих танкістів військ РФ будуть проведені відповідні процедури, що передбачені українським та міжнародним законодавством.

Долю бойової машини вирішить експертна групи в рамках закону.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ