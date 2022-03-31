Сумщина: рятувальники з теробороною витягнули затонулий російський танк
Четвер, 31 березня 2022, 18:16
На Сумщині рятувальники спільно з бійцями територіальної оборони витягнули російський танк, який разом з екіпажем окупантів затонув догори дригом у річці
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Із тілами затонулих танкістів військ РФ будуть проведені відповідні процедури, що передбачені українським та міжнародним законодавством.
Долю бойової машини вирішить експертна групи в рамках закону.
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