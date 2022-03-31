Сумская область: спасатели с теробороной вытащили затонувший российский танк

В Сумской области спасатели совместно с бойцами территориальной обороны вытащили российский танк, который вместе с экипажем оккупантов затонул вверх дном в реке.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: С телами затонувших танкистов войск РФ будут проведены соответствующие процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством.

Судьбу боевой машины решит экспертная группа в рамках закона.

Фото: генштаб ВСУ

Фото: генштаб ВСУ