Сумская область: спасатели с теробороной вытащили затонувший российский танк
Четверг, 31 марта 2022, 18:16
В Сумской области спасатели совместно с бойцами территориальной обороны вытащили российский танк, который вместе с экипажем оккупантов затонул вверх дном в реке.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: С телами затонувших танкистов войск РФ будут проведены соответствующие процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством.
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