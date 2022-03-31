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Сумская область: спасатели с теробороной вытащили затонувший российский танк

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 18:16
Сумская область: спасатели с теробороной вытащили затонувший российский танк

В Сумской области спасатели совместно с бойцами территориальной обороны вытащили российский танк, который вместе с экипажем оккупантов затонул вверх дном в реке.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: С телами затонувших танкистов войск РФ будут проведены соответствующие процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством.

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Фото: генштаб ВСУ
 
Фото: генштаб ВСУ

Темы: Сумская областьРосcиявойнаоружие
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