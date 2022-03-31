РФ заборонила в’їзд вищому керівництву ЄС і більшості депутатів Європарламенту

МЗС РФ повідомило про запровадження санкції проти представників держав-членів ЄС, вищого керівництва Євросоюзу та більшості євродепутатів.

Про це йдеться у заяві відомства.

"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до Федерального закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації" від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ заборонено в'їзд територію нашої країни" - йдеться у заяві.

Обмеження поширені на найвище керівництво Європейського Союзу, зокрема, низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику.

"У російський "чорний список" внесені також високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення" - йдеться у заяві.

Відповідну вербальну ноту МЗС Росії, яка інформує про цей крок, передано до Представництва ЄС у Москві.

"Підтверджуємо, що на будь-які ворожі акції з боку ЄС та його країн-членів і надалі неминуче слідуватиме жорстка відповідь" - заявили в МЗС РФ.