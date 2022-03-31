РФ запретила въезд высшему руководству ЕС и большинству депутатов Европарламента

МИД РФ сообщил о введении санкции против представителей государств-членов ЕС, высшего руководства Евросоюза и большинства евродепутатов.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны" - говорится в заявлении.

Ограничения распространены на высшее руководство Европейского Союза, в частности, ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также большинство депутатов Европейского парламента, которые продвигают антироссийскую политику.

"В российский "черный список" внесены также чиновники, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, притеснение прав и свобод русскоязычного населения " – говорится в заявлении.

Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая об этом шаге, передана в Представительство ЕС в Москве.

"Подтверждаем, что на любые вражеские акции со стороны ЕС и его стран-членов и в дальнейшем будет неизбежно следовать жесткий ответ" - заявили в МИД РФ.