Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ запретила въезд высшему руководству ЕС и большинству депутатов Европарламента

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 18:53

МИД РФ сообщил о введении санкции против представителей государств-членов ЕС, высшего руководства Евросоюза и большинства евродепутатов.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны" - говорится в заявлении.

Реклама:

Ограничения распространены на высшее руководство Европейского Союза, в частности, ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также большинство депутатов Европейского парламента, которые продвигают антироссийскую политику.

"В российский "черный список" внесены также чиновники, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, притеснение прав и свобод русскоязычного населения " – говорится в заявлении.

Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая об этом шаге, передана в Представительство ЕС в Москве.

ВИДЕО ДНЯ

"Подтверждаем, что на любые вражеские акции со стороны ЕС и его стран-членов и в дальнейшем будет неизбежно следовать жесткий ответ" - заявили в МИД РФ.

Темы: РосcиясанкцииЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: