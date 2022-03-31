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"Бізнес на трупах": замість житла шахраї давали переселенцям "прихисток" на кладовищі

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 18:54
фото столичної прокуратури

Мешканець Київщини організував шахрайську схему, завдяки якій ошукував людей, які тікали від війни і шукали тимчасове помешкання.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, прокуратура Закарапаття, Київська міська прокуратура

Пряма мова Клименка: "27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода. І звідти разом із трьома друзями, які мешкають у Києві, почав крутити свій "бізнес".

Схема доволі поширена: розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав. Потрапила на таку об’яву і потерпіла. Жінка з родичами виїхали з-під Харкова. Зрадівши, що знайшли прихисток, надіслала 4 тисячі гривень авансу та отримала геолокацію будинку.

На місце вони приїхали вночі. Три сім’ї з 4-ма маленькими дітьми. А перед ними замість дому було кладовище. У відповідь на справедливу претензію від "орендодавця" почула: "Там вам і місце".

Як посадова особа я не маю права ображати людей. Хоча, зізнаюся, в такій ситуації важко стриматися…".

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Деталі: За словами Клименка, після отримання заяви від потерпілої правоохоронці почали діяти злагоджено: в Ужгороді поліція Закарпатської області затримала організатора, в столиці кіберполіція провела обшуки у решти "бізнесменів на трупах".

Організатора злочинної схеми затримали в Ужгороді, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 496 тис. грн

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим членам угрупування.

За даними столичної прокуратури наразі встановлено 8 епізодів шахрайства, вчинених учасниками злочинної схеми.

Водночас за даними поліції, кількість ошуканих осіб може сягати 5 десятків осіб, а завданих збитків - 350 тисяч гривень.

Теми: війнаполіціяпрокуратура
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