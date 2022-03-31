Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Бизнес на трупах": вместо жилья мошенники давали переселенцам "приют" на кладбище

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 18:54
Бизнес на трупах: вместо жилья мошенники давали переселенцам приют на кладбище
фото столичной прокуратуры

Житель Киевщины организовал мошенническую схему, благодаря которой обманывал людей, которые бежали от войны и искали временное жилье.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, прокуратура Закарпатья, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Клименко: "27-летний житель Киевщины в начале марта переехал в Ужгород. И оттуда вместе с тремя друзьями, проживающими в Киеве, начал крутить свой "бизнес".

Реклама:

Схема довольно распространенная: размещал объявления о сдаче в аренду жилья, получал предоплату и исчезал. Попала на такое объявление и потерпевшая. Женщина с родственниками уехала из-под Харькова. Обрадовавшись, что найдено убежище, прислала 4 тысячи гривен аванса и получила геолокацию дома.

На место они приехали ночью. Три семьи с четырьмя маленькими детьми. А перед ними вместо дома было кладбище. В ответ на справедливую претензию от "арендодателя" услышала: "Там вам и место".

Как должностное лицо я не имею права оскорблять людей. Хотя, признаюсь, в такой ситуации сложно удержаться…".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Клименко, после получения заявления от потерпевшей правоохранители действовать начали слаженно: в Ужгороде полиция Закарпатской области задержала организатора, в столице киберполиция провела обыски у остальных "бизнесменов на трупах".

Организатора преступной схемы задержали в Ужгороде, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 496 тыс. грн

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим членам группировки.

По данным столичной прокуратуры, установлено 8 эпизодов мошенничества, совершенных участниками преступной схемы.

В то же время по данным полиции, количество обманутых лиц может достигать пяти десятков человек, а нанесенного ущерба - 350 тысяч гривен.

Темы: войнаполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: