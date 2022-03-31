Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бизнес на трупах": вместо жилья мошенники давали переселенцам "приют" на кладбище

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 18:54
фото столичной прокуратуры

Житель Киевщины организовал мошенническую схему, благодаря которой обманывал людей, которые бежали от войны и искали временное жилье.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, прокуратура Закарпатья, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Клименко: "27-летний житель Киевщины в начале марта переехал в Ужгород. И оттуда вместе с тремя друзьями, проживающими в Киеве, начал крутить свой "бизнес".

Схема довольно распространенная: размещал объявления о сдаче в аренду жилья, получал предоплату и исчезал. Попала на такое объявление и потерпевшая. Женщина с родственниками уехала из-под Харькова. Обрадовавшись, что найдено убежище, прислала 4 тысячи гривен аванса и получила геолокацию дома.

На место они приехали ночью. Три семьи с четырьмя маленькими детьми. А перед ними вместо дома было кладбище. В ответ на справедливую претензию от "арендодателя" услышала: "Там вам и место".

Как должностное лицо я не имею права оскорблять людей. Хотя, признаюсь, в такой ситуации сложно удержаться…".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Клименко, после получения заявления от потерпевшей правоохранители действовать начали слаженно: в Ужгороде полиция Закарпатской области задержала организатора, в столице киберполиция провела обыски у остальных "бизнесменов на трупах".

Организатора преступной схемы задержали в Ужгороде, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 496 тыс. грн

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим членам группировки.

По данным столичной прокуратуры, установлено 8 эпизодов мошенничества, совершенных участниками преступной схемы.

В то же время по данным полиции, количество обманутых лиц может достигать пяти десятков человек, а нанесенного ущерба - 350 тысяч гривен.

Темы: войнаполицияпрокуратура
Главное сегодня

Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками

списокЖурналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ

Байден после увиденной резни в Буче назвал Путина варваром и хочет наказать виновных

Кличко просит не возвращаться в Киев до конца этой недели

Россия готовится захватить Харьков – Минобороны

Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

Все новости...
война
Облученные россияне собираются покинуть Чернобыль и Славутич – Энергоатом
Сумская область: спасатели с теробороной вытащили затонувший российский танк
Где ели, там и в туалет ходили: что русские оккупанты оставили после себя в Тростянце
Последние новости
21:23
"Полумер больше не достаточно": Кулеба просит о новых санкциях после Бучи
21:13
Россияне не могут подступиться к Харькову, по некоторым направлениям их отбрасывают – глава ОВА
21:11
В военные облигации вложилось более 4 тысяч человек и организаций
21:08
Россияне обстреляли деревню в Криворожском районе
21:06
"Мы – не похоронное бюро". В Красном Кресте заявили, что не отвечают за вывоз тел солдат РФ из Украины
20:55
В Украине создали чат-бот "Відлік", собирающий истории войны
20:55
За месяц украинцы получили из касс почти 4 миллиарда наличных денег
20:54
РФ заблокировала 7 эвакуационных автобусов из Мариуполя
20:54
Над Волынью сбили вражескую ракету
20:48
Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками
Все новости...