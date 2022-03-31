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США ввели нові санкції проти технологічного сектору РФ

Четвер, 31 березня 2022, 19:19

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 росіян та 21 російської компанії, які працюють у сфері високих технологій, у тому числі на потреби російської армії.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

Санкції введені зокрема проти акціонерного товариства "Мікрон", найбільшого російського виробника та експортера мікроелектроніки та найбільшого в Росії виробника мікросхем.

Також у списку санкцій компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор" та комп'ютерна фірма T-Platforms.

Під санкції також потрапили ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання.

Нагадаємо, Британія оголосила у четвер про введення нових санкцій проти російських пропагандистів, а також проти російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "маріупольський м'ясник" за жорстоку блокаду і знищення Маріуполя.

Як повідомлялося, європейські країни з метою посилення санкцій проти Росії розглядають можливість розширення обмежень на більшу кількість банків, запровадження санкцій проти додаткових членів сімей олігархів та посилення обмеження використання криптовалют для ухилення від санкцій.

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Теми: СШАсанкціїРосія
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