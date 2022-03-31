США ввели новые санкции против технологического сектора РФ

Министерство финансов США ввело санкции против 13 россиян и 21 российской компании, работающих в сфере высоких технологий, в том числе, на нужды российской армии.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

Санкции введены, в том числе, против акционерного общества "Микрон", крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники и крупнейшего в России производителя микросхем.

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Также в санкционном списке компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор" и компьютерная фирма T-Platforms.

Под санкции также попали ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.

Напомним, Великобритания объявила в четверг о введении новых санкций против российских пропагандистов, а также против российского генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский мясник" за жестокую блокаду и уничтожение Мариуполя.

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Как сообщалось, европейские страны в целях усиления санкций против России рассматривают возможность расширения ограничений на большее количество банков, введения санкций против дополнительных членов семей олигархов и усиления ограничения использования криптовалют для уклонения от санкций.