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В Одесі та області дозволять продавати алкоголь

Мазуренко Альона Четвер, 31 березня 2022, 19:45
фото: Одеська ОВА

Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації з 1 квітня в Одесі та області дозволять продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "З 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць (вино, пиво, лікер, шампанське, портвейн) в період з 09.00 до 15.00.

Продаж міцних алкогольних напоїв - заборонено".

Деталі: Продаж алкогольних напоїв заборонений військовослужбовцям Збройних сил, Нацгвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко, у разі збільшення рівня злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю, в Одесі та Одеській області знову заборонять продаж будь-яких алкогольних напоїв.

Теми: ОдесавійнаРосія
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