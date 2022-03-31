Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі та області дозволять продавати алкоголь

Альона Мазуренко Четвер, 31 березня 2022, 19:45
В Одесі та області дозволять продавати алкоголь
фото: Одеська ОВА

Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації з 1 квітня в Одесі та області дозволять продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "З 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць (вино, пиво, лікер, шампанське, портвейн) в період з 09.00 до 15.00.

Реклама:

Продаж міцних алкогольних напоїв - заборонено".

Деталі: Продаж алкогольних напоїв заборонений військовослужбовцям Збройних сил, Нацгвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко, у разі збільшення рівня злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю, в Одесі та Одеській області знову заборонять продаж будь-яких алкогольних напоїв.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОдесавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: