В Одессе и области разрешат продавать алкоголь

Приказом Начальника Одесской областной военной администрации с 1 апреля в Одессе и области разрешат продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30 процентов.

Источник: Одесская ОВА

Дословно: "С 1 апреля 2022 года, разрешена продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30 процентов объемных единиц (вино, пиво, ликер, шампанское, портвейн) в период с 09.00 до 15.00.

Реклама:

Продажа крепких алкогольных напитков – запрещена".

Детали: Продажа алкогольных напитков запрещена военнослужащим Вооруженных сил, Нацгвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко, в случае увеличения уровня преступности и правонарушений на фоне потребления алкоголя, в Одессе и Одесской области снова запретят продажу любых алкогольных напитков.