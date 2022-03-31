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У Харкові викрили ботоферму РФ: розсилала СМС військовим

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 19:56
pixabay.com

СБУ викрила у Харкові керовану РФ ботоферму, що працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств.

Джерело: СБУ

Деталі: Військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.

За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тисяч СМС.

Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ, йдеться в повідомленні.

Все обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Власник помешкання стверджує, що не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога.

Техніку вилучено, а з усіма причетними працює СБУ.

Теми: ХарківРосія
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