У Харкові викрили ботоферму РФ: розсилала СМС військовим

СБУ викрила у Харкові керовану РФ ботоферму, що працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств.

Джерело: СБУ

Деталі: Військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Реклама:

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!" – говорилося в брехливих СМС.

За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тисяч СМС.

Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ, йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Все обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.

Власник помешкання стверджує, що не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога.

Техніку вилучено, а з усіма причетними працює СБУ.