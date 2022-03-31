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В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 19:56
pixabay.com

СБУ разоблачила в Харькове управляемую РФ ботоферму, работавшую исключительно по украинским военным и сотрудникам правоохранительных ведомств.

Источник: СБУ

Детали: Военным и правоохранителям рассылали СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны, уже сбежавших из столицы!!!" – говорилось в лживых СМС.

За время своей недолгой работы по этому каналу враг отправил около 5 тысяч СМС.

Однако ботоферму достаточно быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ, говорится в сообщении.

Все оборудование ботофермы было размещено в Днепропетровской области, но дистанционно руководилось РФ.

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Владелец дома утверждает, что не догадывался о своей роли в "спецоперации" врага.

Техника изъята, а со всеми причастными работает СБУ.

Темы: ХарьковРосcия
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