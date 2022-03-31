Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія направить Україні більше летального озброєння

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 20:09
Британія направить Україні більше летального озброєння
LightRocket via Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Нове постачання буде включати артилерію більшої дальності і більше зенітних ракет.

Реклама:

"Сьогодні в Україну надійде більше летальної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - сказав він.

Воллес також заявив, що Росія стала "меншою країною" внаслідок вторгнення в Україну. "Президент Путін уже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина у клітці, яку сам збудував", - сказав він.

Міністр сказав, що російські сили, схоже, перегруповуються та перемикають свою увагу на південь та схід України.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вже бачили це раніше. Ситуація завжди погіршується. Це призводить до більшої кількості атак на цивільних", - сказав він.

Раніше британська розвідка заявила, що найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.

Теми: Велика Британіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Велика Британія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: