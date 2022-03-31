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Британія направить Україні більше летального озброєння

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 20:09
LightRocket via Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Нове постачання буде включати артилерію більшої дальності і більше зенітних ракет.

"Сьогодні в Україну надійде більше летальної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - сказав він.

Воллес також заявив, що Росія стала "меншою країною" внаслідок вторгнення в Україну. "Президент Путін уже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина у клітці, яку сам збудував", - сказав він.

Міністр сказав, що російські сили, схоже, перегруповуються та перемикають свою увагу на південь та схід України.

"Ми вже бачили це раніше. Ситуація завжди погіршується. Це призводить до більшої кількості атак на цивільних", - сказав він.

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Теми: Велика Британіязброя
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