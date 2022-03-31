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Британия направит Украине больше летального вооружения

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 20:09
LightRocket via Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будет отправлено больше летального вооружения для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Новая поставка будет включать в себя артиллерию большей дальности и больше зенитных ракет.

"Сегодня в Украину поступит больше летальной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями денег", — сказал он.

Уоллес также заявил, что Россия стала "меньшей страной" в результате вторжения на Украину. "Президент Путин уже не та сила, которой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам построил", — сказал он.

Министр сказал, что российские силы, похоже, перегруппировываются и переключают свое внимание на юг и восток Украины.

"Мы уже видели это раньше. Ситуация всегда ухудшается. Это приводит к большему количеству атак на гражданских", — сказал он.

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Ранее британская разведка заявила, что в ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои.

Темы: Великобританияоружие
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