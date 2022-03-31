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Генштаб: у росіян нова мета на сході – блокада Краматорська та Слов'янська

Альона Мазуренко Четвер, 31 березня 2022, 20:17
Генштаб: у росіян нова мета на сході – блокада Краматорська та Слов'янська
фото: Генштаб

Росіяни хочуть встановити контроль над частиною Харківщини, Луганської та Донецької областями, а також взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ. Наразі окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ".

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Деталі: Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу.

За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель.

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Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України.

В районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

У РФ розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців.

Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

Українські захисники продовжують переслідувати ворога, який відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Теми: війнаРосіяУкраїнаГенштаб
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