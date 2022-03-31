Генштаб: у россиян новая цель на востоке – блокада Краматорска и Славянска

Россияне хотят установить контроль над частью Харьковской, Луганской и Донецкой областями, а также взять в блокаду Краматорск и Славянск. Сейчас оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск".

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Детали: Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

На Северском направлении фиксируется опрокидывание в белорусский город Гомель наемников из стран ближнего востока.

По полученной информации, 29 марта переброшено 200 наемников в военный аэродром Гомель.

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Кроме того, Россия продолжает перемещение ракетных подразделений в Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры Украины.

В районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Покидая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, русские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

В РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих.

В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Украинские защитники продолжают преследовать уходящего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.