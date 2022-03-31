Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: у россиян новая цель на востоке – блокада Краматорска и Славянска

Алена МазуренкоЧетверг, 31 марта 2022, 20:17
Генштаб: у россиян новая цель на востоке – блокада Краматорска и Славянска
фото: Генштаб

Россияне хотят установить контроль над частью Харьковской, Луганской и Донецкой областями, а также взять в блокаду Краматорск и Славянск. Сейчас оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск".

Реклама:

Детали: Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

На Северском направлении фиксируется опрокидывание в белорусский город Гомель наемников из стран ближнего востока.

По полученной информации, 29 марта переброшено 200 наемников в военный аэродром Гомель.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Россия продолжает перемещение ракетных подразделений в Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры Украины.

В районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

Покидая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, русские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

В РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих.

В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Украинские защитники продолжают преследовать уходящего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
В Донецкой области оккупанты угрожают отбирать детей, которые не ходят в школу − Генштаб
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: