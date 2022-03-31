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Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули дві людини

Четвер, 31 березня 2022, 20:25

Дві людини загинули внаслідок денних обстрілів в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Джерело: керівник Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай.

Деталі: згідно з інформацією, зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську. 

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А вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька – три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей. 

Двох вдалося своєчасно врятувати, ще один загинув. 

Ввечері росіяни вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська й пошкодили будівлю комунальної служби.

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У той же час упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні.

Теми: Луганська область
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