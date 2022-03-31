Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули дві людини
Четвер, 31 березня 2022, 20:25
Дві людини загинули внаслідок денних обстрілів в Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Джерело: керівник Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай.
Деталі: згідно з інформацією, зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську.
А вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька – три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей.
Двох вдалося своєчасно врятувати, ще один загинув.
Ввечері росіяни вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська й пошкодили будівлю комунальної служби.
У той же час упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні.
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