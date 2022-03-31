В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека
Четверг, 31 марта 2022, 20:25
Два человека погибли в результате дневных обстрелов в Северодонецке и Лисичанске.
Источник: руководитель Луганской ОГА/OВА Сергей Сергей Гайдай в Telegram.
Детали: согласно информации, утром спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Лисичанске.
А днем под обстрел попали микрорайоны Северодонецка – три многоэтажки охватило пламенем, в некоторых из них заблокировало людей.
Двоих удалось вовремя спасти, еще один погиб.
Вечером россияне в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска и повредили здание коммунальной службы.
В то же время в течение дня спасатели помогли в подвозе гуманитарной помощи, эвакуации людей и перевозке 3 раненых жителей Новотошкивского в больницу.
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