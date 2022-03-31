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В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека

Четверг, 31 марта 2022, 20:25

Два человека погибли в результате дневных обстрелов в Северодонецке и Лисичанске.

Источник: руководитель Луганской ОГА/OВА Сергей Сергей Гайдай в Telegram.

Детали: согласно информации, утром спасатели обнаружили тело погибшего под завалами дома в Лисичанске.

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А днем ​​под обстрел попали микрорайоны Северодонецка – три многоэтажки охватило пламенем, в некоторых из них заблокировало людей.

Двоих удалось вовремя спасти, еще один погиб.

Вечером россияне в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска и повредили здание коммунальной службы.

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В то же время в течение дня спасатели помогли в подвозе гуманитарной помощи, эвакуации людей и перевозке 3 раненых жителей Новотошкивского в больницу.

Темы: Луганская область
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