Чернігівщина: Сили спротиву знищили колону бронетехніки росіян

На Чернігівщині українські сили спротиву знищили колону бронетехніки російських окупантів та заблокували ворогам можливість руху через водойму.

Джерело: оперативне командування "Північ"

фото командування "Північ"

Дослівно: "Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини".

Деталі: Також повідомляється, що бійці командування заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

На опублікованих фото видно розбиті танки, броньовану машину і розбиту понтонну переправу.