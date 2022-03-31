Чернігівщина: Сили спротиву знищили колону бронетехніки росіян
Четвер, 31 березня 2022, 20:29
На Чернігівщині українські сили спротиву знищили колону бронетехніки російських окупантів та заблокували ворогам можливість руху через водойму.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини".
Деталі: Також повідомляється, що бійці командування заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.
На опублікованих фото видно розбиті танки, броньовану машину і розбиту понтонну переправу.