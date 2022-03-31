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Чернігівщина: Сили спротиву знищили колону бронетехніки росіян

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 20:29
фото командування "Північ"

На Чернігівщині українські сили спротиву знищили колону бронетехніки російських окупантів та заблокували ворогам можливість руху через водойму.

Джерело: оперативне командування "Північ"

 
фото командування "Північ"

Дослівно: "Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини".

Деталі: Також повідомляється, що бійці командування заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

На опублікованих фото видно розбиті танки, броньовану машину і розбиту понтонну переправу.

 
 
 
 

Теми: Чернігівська областьвійнаЗбройні сили
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