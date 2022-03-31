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Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 20:29
Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян
фото командования "Север"

В Черниговской области украинские силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов и заблокировали врагам возможность движения через водоем.

Источник: оперативное командование "Север"

 
фото командования "Север"

Дословно: "Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговской области".

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Детали: Также сообщается, что бойцы командования заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

На опубликованных фото видны разбитые танки, бронированная машина и разбитая понтонная переправа.

 
 
 
 

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Темы: Черниговская областьвойнаВооруженные силы
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