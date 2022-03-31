Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян
Четверг, 31 марта 2022, 20:29
В Черниговской области украинские силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов и заблокировали врагам возможность движения через водоем.
Источник: оперативное командование "Север"
Дословно: "Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговской области".
Детали: Также сообщается, что бойцы командования заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.
На опубликованных фото видны разбитые танки, бронированная машина и разбитая понтонная переправа.