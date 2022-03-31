Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян

В Черниговской области украинские силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов и заблокировали врагам возможность движения через водоем.

Источник: оперативное командование "Север"

фото командования "Север"

Дословно: "Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговской области".

Детали: Также сообщается, что бойцы командования заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

На опубликованных фото видны разбитые танки, бронированная машина и разбитая понтонная переправа.