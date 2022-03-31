Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 20:29
фото командования "Север"

В Черниговской области украинские силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники российских оккупантов и заблокировали врагам возможность движения через водоем.

Источник: оперативное командование "Север"

 
фото командования "Север"

Дословно: "Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговской области".

Детали: Также сообщается, что бойцы командования заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

На опубликованных фото видны разбитые танки, бронированная машина и разбитая понтонная переправа.

 
 
 
 

Темы: Черниговская областьвойнаВооруженные силы
Главное сегодня

Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками

"Прямой" и "Пятый" заявили, что их отключили от цифрового вещания

списокЖурналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ

Байден после увиденной резни в Буче назвал Путина варваром и хочет наказать виновных

Кличко просит не возвращаться в Киев до конца этой недели

Россия готовится захватить Харьков – Минобороны

Все новости...
Черниговская область
ВСУ выбили врага из двух сел на Черниговщине
Черниговщина: Враг несет тяжелые потери и перемещается, возможно, отступает.
В результате обстрела Нежина погиб один человек и пострадало еще 6, среди них - ребенок
Последние новости
22:44
В РФ придумали, как должны сдаваться защитники Мариуполя
22:36
На выплаты 6500 гривень єПідтримки направили более 30 миллиардов
22:33
Штайнмайер впервые признал свои ошибки в отношении Путина
22:29
"На нас пытаются переложить ответственность": Красный Крест о деятельности в Украине
22:17
Лоббисты и консультанты в Вашингтоне хотят бесплатно помогать Украине: дают советы по санкциям
22:09
В РФ хотят сажать за исполнение иностранных санкций
22:05
"Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь – это цена, которую платит Украина за свободу" – Ткач
22:04
В Буче в подвале детского санатория нашли "пыточную" россиян, где убивали связанных украинцев
22:01
Кассетные обстрелы Николаева в понедельник убили 10 человек, еще 46 ранены
21:58
Франция готова помочь Украине с документацией военных преступлений
Все новости...