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Прем’єр Польщі вважає, що РФ "досить скоро" спробує захопити третину України

Четвер, 31 березня 2022, 20:49

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що, на його думку, російські війська "досить скоро" спробує захопити третину території в Україні, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.

Про це він заявив в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я думаю, що вони досить скоро спробують оточити українські сили, зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції", – сказав Моравецький.

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Прем’єр Польщі наголосив, що союзникам України необхідно продовжувати вводити "нищівний набір санкцій".

"Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ" - заявив він.

Незважаючи на те, що західні союзники вже ввели жорсткі санкції, прем'єр-міністр Польщі попередив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною і це є доказом того, що "на даний момент Путін і його оточення змогло змінити фіскальну політику, грошово-кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій... принаймні протягом наступних кількох місяців".

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"Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. ... Наша громадська думка втомиться від цієї війни", – сказав він.

Моравецький також попередив, що поки "українці воюють з левиними серцями", Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в країну, звернувшись до Сполучених Штатів із прямим закликом діяти швидко.

"Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні — це їхні години, наші тижні — їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. … Росія – велика країна, велика країна з великою кількістю товарів, сировини, ресурсів… У них велика армія. Тому вони можуть знову і знову перегруповуватися та реорганізовуватись", – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що про реальні наміри Росії можна буде судити за її діями.

Він зауважив, що поки є підстави очікувати нових наступальних дій РФ.

Теми: ПольщаРосіявійна
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