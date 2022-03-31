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Премьер Польши считает, что РФ "достаточно скоро" попытается захватить треть Украины

Четверг, 31 марта 2022, 20:49

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска "достаточно скоро" попытаются захватить треть территории в Украине, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом он заявил в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию русских войск. Я думаю, что они скоро попытаются окружить украинские силы, в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции", – сказал Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить "сокрушающий набор санкций".

"Москва опасается долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", - заявил он.

Несмотря на то, что западные союзники уже ввели жесткие санкции, премьер-министр Польши предупредил, что цена российского рубля остается в основном стабильной и это является доказательством того, что "на данный момент Путин и его окружение смогло изменить фискальную политику. кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям... по крайней мере, в течение нескольких месяцев".

"В течение следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены. ... Наше общественное мнение устанет от этой войны", – сказал он.

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Моравецкий также предупредил, что пока "украинцы сражаются с львиными сердцами", Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну, обратившись в Соединенные Штаты с прямым призывом действовать быстро.

"Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни – это их часы, наши недели – их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. … Россия – большая страна, большая страна с большим количеством товаров, сырья, ресурсов… У них большая армия. Поэтому они могут снова и снова перегруппироваться и реорганизовываться", – добавил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что о реальных намерениях России можно будет судить по ее действиям.

Он отметил, что пока есть основания ожидать новых наступательных действий РФ.

Темы: ПольшаРосcиявойна
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