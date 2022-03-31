Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Польши считает, что РФ "достаточно скоро" попытается захватить треть Украины

Четверг, 31 марта 2022, 20:49

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска "достаточно скоро" попытаются захватить треть территории в Украине, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом он заявил в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию русских войск. Я думаю, что они скоро попытаются окружить украинские силы, в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции", – сказал Моравецкий.

Реклама:

Премьер Польши подчеркнул, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить "сокрушающий набор санкций".

"Москва опасается долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", - заявил он.

Несмотря на то, что западные союзники уже ввели жесткие санкции, премьер-министр Польши предупредил, что цена российского рубля остается в основном стабильной и это является доказательством того, что "на данный момент Путин и его окружение смогло изменить фискальную политику. кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям... по крайней мере, в течение нескольких месяцев".

ВИДЕО ДНЯ

"В течение следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены. ... Наше общественное мнение устанет от этой войны", – сказал он.

Моравецкий также предупредил, что пока "украинцы сражаются с львиными сердцами", Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну, обратившись в Соединенные Штаты с прямым призывом действовать быстро.

"Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни – это их часы, наши недели – их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. … Россия – большая страна, большая страна с большим количеством товаров, сырья, ресурсов… У них большая армия. Поэтому они могут снова и снова перегруппироваться и реорганизовываться", – добавил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что о реальных намерениях России можно будет судить по ее действиям.

Он отметил, что пока есть основания ожидать новых наступательных действий РФ.

Темы: ПольшаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Черниговщина: силы сопротивления уничтожили колонну бронетехники россиян
Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом, Резников лично встретился в Стамбуле
Байден: Путин изолировался и открытый вопрос, действительно ли он отступает
Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: