Чемпіонат Європи з жіночої боротьби: Україна здобула вже дві медалі

Україна здобула дві медалі за перший день фіналів на чемпіонаті Європи з жіночої боротьби.

Джерело: Суспільне

Деталі: 19-річна дебютантка Олександра Хоменець виборола "срібло" у вазі до 55 кг, а 26-річна Анна Белінська втримала перевагу у "втішному фіналі" та здобула "бронзу" у вазі до 68 кг.

У другий день фіналів Україна буде представлена в двох сутичках за "золото" та двох – за "бронзу".