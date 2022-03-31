Чемпіонат Європи з жіночої боротьби: Україна здобула вже дві медалі
Четвер, 31 березня 2022, 21:34
Україна здобула дві медалі за перший день фіналів на чемпіонаті Європи з жіночої боротьби.
Джерело: Суспільне
Деталі: 19-річна дебютантка Олександра Хоменець виборола "срібло" у вазі до 55 кг, а 26-річна Анна Белінська втримала перевагу у "втішному фіналі" та здобула "бронзу" у вазі до 68 кг.
У другий день фіналів Україна буде представлена в двох сутичках за "золото" та двох – за "бронзу".
ВІДЕО ДНЯ