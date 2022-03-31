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Чемпионат Европы по женской борьбе: Украина завоевала уже две медали

Светлана КизиловаЧетверг, 31 марта 2022, 21:34

Украина завоевала две медали за первый день финалов на чемпионате Европы по женской борьбе.

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Детали: 19-летняя дебютантка Александра Хоменец завоевала "серебро" в весе до 55 кг, а 26-летняя Анна Белинская удержала преимущество в "утешительном финале" и получила "бронзу" в весе до 68 кг.

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Во второй день финалов Украина будет представлена в двух поединках за "золото" и двух – за "бронзу".

Темы: спортУкраина
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