Чемпионат Европы по женской борьбе: Украина завоевала уже две медали

Украина завоевала две медали за первый день финалов на чемпионате Европы по женской борьбе.

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Детали: 19-летняя дебютантка Александра Хоменец завоевала "серебро" в весе до 55 кг, а 26-летняя Анна Белинская удержала преимущество в "утешительном финале" и получила "бронзу" в весе до 68 кг.

Во второй день финалов Украина будет представлена в двух поединках за "золото" и двух – за "бронзу".