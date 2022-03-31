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Байден: Путін ізолювався і відкрите питання, чи справді він відступає

Четвер, 31 березня 2022, 21:43

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Владімір Путін "самоізолюється", вказавши, що він або звільнив деяких своїх радників або помістив їх під домашній арешт.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, пише "Європейська правда" із посиланням на Guardian.

"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників. Але зараз я не хочу надавати цьому надто великого значення, тому що у нас не так багато вагомих доказів", - сказав Байден.

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Він також заявив, що немає явних доказів того, що Путін виводить російські війська з України.

"Я налаштований трохи скептично - це відкрите питання, чи справді він відступає", - сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена та президента РФ Владіміра Путіна можливо буде тільки після відчутної деескалації в Україні

Теми: БайденПутін
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