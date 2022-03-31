Байден: Путин изолировался и открытый вопрос, действительно ли он отступает

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "самоизолируется", указав, что он либо уволил некоторых своих советников, либо поместил их под домашний арест.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но сейчас я не хочу придавать этому слишком большое значение, потому что у нас не так много веских доказательств", - сказал Байден.

Он также заявил, что нет явных доказательств того, что Путин выводит российские войска из Украины.

"Я настроен немного скептически — это открытый вопрос, действительно ли он отступает", — сказал Байден.

Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.