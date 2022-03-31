Франція "заморозила" два вертольоти Усманова – ЗМІ

Франція заморозила володіння двома гелікоптерами, пов'язаними з російським мільярдером Алішером Усмановим, який перебуває під санкціями.

Джерело: Forbes

Деталі: Минулого тижня французька влада заморозила на Французькій Рів'єрі два вертольоти, що належать російському мільярдеру Алішеру Усманову, який перебуває під санкціями.

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Представник міністерства економіки та фінансів Франції підтвердив Forbes, що два вертольоти - Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR та Eurocopter EC-155 з бортовим номером M-DLBA - були заморожені в Ле-Кастеллі 22 березня та в Монте-Карло, Монако, 25 березня відповідно.

Згідно з загальнодоступними даними, вертоліт із маркуванням M-DLBR востаннє було зареєстровано в Ле-Кастеллі 13 листопада 2021 року, а M-DLBA востаннє бачили у Монте-Карло 1 березня.

Обидва гелікоптери були зареєстровані на британському острові Мен, поки їх не зняли з реєстрації 3 березня. На практиці зняття з реєстрації робить літак "позбавленим громадянства" і позбавляє його дійсного сертифікату, тобто він більше не підлягає страхуванню і не може літати, доки не буде зареєстрований у новій країні.

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За даними реєстру літаків острова Мен, M-DLBR належить компанії Crystal Sky Limited, що базується на Кайманових островах, а M-DLBA – компанії Margaux Aviation Limited, також із Кайманових островів.

За оцінками Forbes, вартість двох вертольотів становить 26 мільйонів доларів.

Представник Усманова повідомив Forbes, що Усманов не володіє гелікоптерами.

"Більшість майна [згаданого Forbes], включаючи два вертольоти, передана в безповоротні трасти. Пан Усманов ними не володіє", - сказав він.

За словами представника, "процес передачі майна в сімейні трасти почався багато років тому і не мав нічого спільного ані з уникненням санкцій, ані з приховуванням багатства".

68-річний Усманов – один із найбагатших людей Росії. Він був одним із перших інвесторів Facebook. Його найбільшим холдингом є частка в металургійному гіганті "Металоінвест", він також володіє акціями китайської компанії з виробництва побутової електроніки Xiaomi, а також дрібнішими холдингами в телекомунікаціях, гірничодобувній промисловості та ЗМІ.

Що передувало: 30 березня стало відомо, що в Італії податкова поліція конфіскувала броньований Mercedes Maybach, який належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову, вартістю 600 тисяч євро.