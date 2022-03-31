Франція "заморозила" два вертольоти Усманова – ЗМІ

Франція заморозила володіння двома гелікоптерами, пов'язаними з російським мільярдером Алішером Усмановим, який перебуває під санкціями.

Джерело: Forbes

Деталі: Минулого тижня французька влада заморозила на Французькій Рів'єрі два вертольоти, що належать російському мільярдеру Алішеру Усманову, який перебуває під санкціями.

Представник міністерства економіки та фінансів Франції підтвердив Forbes, що два вертольоти - Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR та Eurocopter EC-155 з бортовим номером M-DLBA - були заморожені в Ле-Кастеллі 22 березня та в Монте-Карло, Монако, 25 березня відповідно.

Згідно з загальнодоступними даними, вертоліт із маркуванням M-DLBR востаннє було зареєстровано в Ле-Кастеллі 13 листопада 2021 року, а M-DLBA востаннє бачили у Монте-Карло 1 березня.

Обидва гелікоптери були зареєстровані на британському острові Мен, поки їх не зняли з реєстрації 3 березня. На практиці зняття з реєстрації робить літак "позбавленим громадянства" і позбавляє його дійсного сертифікату, тобто він більше не підлягає страхуванню і не може літати, доки не буде зареєстрований у новій країні.

За даними реєстру літаків острова Мен, M-DLBR належить компанії Crystal Sky Limited, що базується на Кайманових островах, а M-DLBA – компанії Margaux Aviation Limited, також із Кайманових островів.

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За оцінками Forbes, вартість двох вертольотів становить 26 мільйонів доларів.

Представник Усманова повідомив Forbes, що Усманов не володіє гелікоптерами.

"Більшість майна [згаданого Forbes], включаючи два вертольоти, передана в безповоротні трасти. Пан Усманов ними не володіє", - сказав він.

За словами представника, "процес передачі майна в сімейні трасти почався багато років тому і не мав нічого спільного ані з уникненням санкцій, ані з приховуванням багатства".

68-річний Усманов – один із найбагатших людей Росії. Він був одним із перших інвесторів Facebook. Його найбільшим холдингом є частка в металургійному гіганті "Металоінвест", він також володіє акціями китайської компанії з виробництва побутової електроніки Xiaomi, а також дрібнішими холдингами в телекомунікаціях, гірничодобувній промисловості та ЗМІ.

Що передувало: 30 березня стало відомо, що в Італії податкова поліція конфіскувала броньований Mercedes Maybach, який належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову, вартістю 600 тисяч євро.