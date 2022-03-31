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Франция "заморозила" два вертолета Усманова – СМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 21:52
Франция заморозила два вертолета Усманова – СМИ
Алишер Усманов, Getty Images

Франция заморозила владение двумя вертолетами, связанными с российским миллиардером Алишером Усмановым, находящимся под санкциями.

Источник: Forbes

Детали: На прошлой неделе французские власти заморозили на Французской Ривьере два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

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Представитель министерства экономики и финансов Франции подтвердил Forbes, что два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA — были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно.

Согласно общедоступным данным, вертолет с маркировкой M-DLBR в последний раз был зарегистрирован в Ле-Кастелле 13 ноября 2021 года, а M-DLBA последний раз видели в Монте-Карло 1 марта.

Оба вертолета были зарегистрированы на британском острове Мэн, пока их не сняли с регистрации 3 марта. На практике снятие с регистрации делает самолет "апатридом" и лишает его действительного сертификата, то есть он больше не подлежит страхованию и не может летать, пока не будет зарегистрирован в новой стране.

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По данным реестра самолетов острова Мэн, M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, базирующейся на Каймановых островах, а M-DLBA – компании Margaux Aviation Limited, также с Каймановых островов.

По оценкам Forbes, стоимость двух вертолетов составляет 26 миллионов долларов.

Представитель Усманова сообщил Forbes, что Усманов не владеет вертолетами.

"Большая часть имущества [упомянутого Forbes], включая два вертолета, передана в безвозвратные трасты. Господин Усманов ими не владеет", — сказал он.

По словам представителя, "процесс передачи имущества в семейные трасты начался много лет назад и не имел ничего общего ни с уходом от санкций, ни с сокрытием богатства".

68-летний Усманов — один из самых богатых людей России. Он был одним из первых инвесторов Facebook. Его крупнейшим холдингом является доля в металлургическом гиганте "Металлоинвест", он также владеет акциями китайской компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также более мелкими холдингами в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.

Что предшествовало: В Италии налоговая полиция конфисковала бронированный Mercedes Maybach, принадлежащий российскому подсанкционному олигарху Алишеру Усманову, стоимостью 600 тысяч евро.

Темы: РосcияФранциябизнес
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