Изюм уже 20 дней фактически в блокаде – россияне не выпускают людей
Четверг, 31 марта 2022, 22:00
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".
Источник: Мацокин в Facebook
Прямая речь: "Самые оперативные эвакуации из Изюма нуждаются около 15-20 тысяч горожан. "Зеленые коридоры" не согласовываются, отсутствуют почти 20 дней. Сегодня, благодаря Богу, и усилиям власти эвакуировано 2500 человек. Но. Это из Изюмского района.
Из города Изюм эвакуации не было".
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