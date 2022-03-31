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Изюм уже 20 дней фактически в блокаде – россияне не выпускают людей

Светлана КизиловаЧетверг, 31 марта 2022, 22:00

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".

Источник: Мацокин в Facebook

Прямая речь: "Самые оперативные эвакуации из Изюма нуждаются около 15-20 тысяч горожан. "Зеленые коридоры" не согласовываются, отсутствуют почти 20 дней. Сегодня, благодаря Богу, и усилиям власти эвакуировано 2500 человек. Но. Это из Изюмского района.

Из города Изюм эвакуации не было".

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Темы: Харьковская областьоккупацияРосcия
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