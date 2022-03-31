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Чергова партія зброї та іншої допомоги від США вже надходить в Україну

Світлана КізіловаЧетвер, 31 березня 2022, 23:26
Чергова партія зброї та іншої допомоги від США вже надходить в Україну
Боєць з ракетною установкою Stinger, фото getty images

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що з нещодавно затвердженого пакету допомоги Україні на 800 млн доларів півдюжини вантажів вже відправлені українським захисникам.

Джерело: CNN

Деталі: Йдеться про новий пакет військової допомоги, який президент США Джо Байден погодив 16 березня

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За прогнозами Кірбі, знадобиться кілька тижнів, щоб завершити поставки всієї зброї з вказаного пакету.

Пряма мова Кірбі: "Ці вантажі вже прибувають, насправді з моменту підписання наказу до першої відправки пройшло близько чотирьох діб, і в регіон (в Україну - УП) уже надійшло півдюжини вантажів.

Я можу вам сказати, що на проміжних пунктах відправлення вантажі перебувають недовго, перш ніж їх конвоями доправляють в Україну, тому чотири дні – це досить швидко.

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Ми не вважаємо, що це триватиме довго - завершення доставки пакету на $800 млн, ймовірно, йдеться про два тижні".

Важливо: Серед вантажів окрім зброї є предмети підтримки та забезпечення, які включають їжу, бронежилети, шоломи, стрілецьку зброю, боєприпаси, медичні препарати та аптечки.

Деякі системи зброї, такі як Javelin та Stinger - у перших поставках в межах нового пакету для України.

Теми: зброяСШАУкраїнавійна
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