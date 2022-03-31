Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что из недавно утвержденного пакета помощи Украине на 800 млн долларов полдюжины грузов уже отправлены украинским защитникам.

Источник: CNN

Детали: Речь идет о новом пакете военной помощи, который президент США Джо Байден согласовал 16 марта.

По прогнозам Кирби, понадобится несколько недель, чтобы завершить поставки всего оружия из указанного пакета.

Прямая речь Кирби: "Эти грузы уже прибывают, на самом деле с момента подписания приказа до первой отправки прошло около четырех суток, и в регион (в Украину – УП) уже поступило полдюжины грузов.

Я могу вам сказать, что на промежуточных пунктах отправки грузы находятся недолго, прежде чем их конвоями доставляют в Украину, поэтому четыре дня – это достаточно быстро.

Мы не считаем, что это продлится долго – завершение доставки пакета на $800 млн. Вероятно, речь идет о двух неделях".

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Важно: Среди грузов, кроме оружия, есть предметы поддержки и обеспечения, включающие еду, бронежилеты, шлемы, стрелковое оружие, боеприпасы, медицинские препараты и аптечки.

Некоторые системы оружия, такие как Javelin и Stinger – были в первых поставках в рамках нового пакета для Украины.