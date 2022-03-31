В ОДА не підтверджують інформацію про вибухи на Львівщині
Голова облдержадміністрації Максим Козицький не підтвердив інформацію про вибухи на Львівщині.
Джерело: Козицький в Telegram.
Дослівно: "Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася.
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Доповнено: Пізніше Козицький повідомив, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів.
Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу.
Ситуація під контролем. Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду.
Що передувало: у четвер ввечері після оголошення повітряної тривоги на Львівщині у соцмережах повідомляли, що в області чутно вибух і видно яскравий спалах.