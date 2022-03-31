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В ОДА не підтверджують інформацію про вибухи на Львівщині

Четвер, 31 березня 2022, 23:37

Голова облдержадміністрації Максим Козицький не підтвердив інформацію про вибухи на Львівщині.

Джерело: Козицький в Telegram.

Дослівно: "Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася.

Дбайте про інформаційну гігієну. Не поширюйте контент з підозрілих телеграм-каналів та груп. 

Слідкуйте за оновленнями на моїх сторінках".

Доповнено: Пізніше Козицький повідомив, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів.

Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація під контролем. Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду.

Що передувало: у четвер ввечері після оголошення повітряної тривоги на Львівщині у соцмережах повідомляли, що в області чутно вибух і видно яскравий спалах.

Теми: Львівщинавійна
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