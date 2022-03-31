В ОГА не подтверждают информацию о взрывах во Львовской области
Глава облгосадминистрации Максим Козицкий не подтвердил информацию о взрывах во Львовской области.
Источник: Козицкий в Telegram.
Дословно: "Жители Львова и области, информация о взрывах во Львовской области, которую активно распространяют в соцсетях, по состоянию на этот час не подтвердилась.
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Дополнено: Позже Козицкий сообщил, что в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки совершили контролируемый выброс смежных газов.
Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге.
Ситуация под контролем. Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу.
Что предшествовало: в четверг вечером после объявления воздушной тревоги на Львовщине в соцсетях сообщали, что в области слышно взрыв и видна яркая вспышка.