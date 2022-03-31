У Херсоні зник зв'язок із журналістом Риженком

У тимчасово окупованому Херсоні перестав виходити на зв'язок журналіст Костянтин Риженко. Сам Риженко повідомив про своє зникнення за допомогою відкладеного повідомлення у месенджері.

Джерело: телеграм-канал Риженка

Пряма мова: "Привіт, якщо ви читаєте цей текст - це означає, що щось трапилося. Це відкладене повідомлення, дату публікації якого постійно переношу на день-два. Якщо воно опублікувалося, то я не зміг в черговий раз відтермінувати дату.

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Сигнал, звичайно, неприємний, але не варто одразу панікувати. Причин може бути кілька.

Я опинився в такому положенні, що довгий час немає зв'язку, а потрапити в те місце, де він є, немає можливості. Міг загубити телефон або зламати його, щоб він не дістався ворогові за такої загрози".

Деталі: Одразу після окупації міста росіянами, Риженко розповідав, що місцеві колаборанти з числа політиків нацьковують на нього росіян. Журналіст якийсь час переховувався у місті.

Риженко у своєму повідомленні додає, що у разі полону окупанти не зможуть дібратися до його листування: "Листування та інші контакти в безпеці, я так налаштовував свої акаунти, що при всьому бажанні не зможу отримати доступ до них".

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Пряма мова: "Більшість із них одноразові - це означає, що доступ до них загублений назавжди. До деяких облікових записів мають доступ мої близькі у Львові, зокрема до Кобзаря".