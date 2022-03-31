В Херсоне исчезла связь с журналистом Рыженко

Во временно оккупированном Херсоне перестал выходить на связь журналист Константин Рыженко. Сам Рыженко сообщил о своем исчезновении посредством отложенного сообщения в мессенджере.

Источник: телеграмм-канал Рыженко

Прямая речь: "Привет, если вы читаете этот текст – это значит, что что-то случилось. Это отложенное сообщение, дату публикации которого постоянно переношу на день-два. Если оно опубликовалось, то я не смог в очередной раз отсрочить дату.

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Сигнал, конечно, неприятный, но не стоит сразу паниковать. Причин может быть несколько.

Я оказался в таком положении, что долгое время нет связи, а попасть в место, где она есть, нет возможности.

Мог потерять телефон или сломать его, чтобы он не достался врагу при такой угрозе".

Детали: Сразу после оккупации города россиянами, Рыженко рассказывал, что местные коллаборанты из числа политиков натравливают на него россиян. Журналист некоторое время скрывался в городе.

Рыженко в своем сообщении добавляет, что в случае плена оккупанты не смогут добраться до его переписки: "Переписка и другие контакты в безопасности, я так настраивал свои аккаунты, что при всем желании не смогу получить доступ к ним".

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Прямая речь: "Большинство из них одноразовые - это значит, что доступ к ним потерян навсегда. К некоторым аккаунтам имеют доступ мои близкие во Львове, в частности Кобзарь".