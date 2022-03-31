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Зеленський: росіяни намагаються проявити свій хворий креатив на Херсонщині

Четвер, 31 березня 2022, 23:53

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вигадують, як їм закріпитися на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Джерело: звернення Зеленського.

Пряма мова: "Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області, намагаються організувати там свої якісь незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність.

Звичайно це для них безперспективно: чим більше вони будуть проявляти там свою активність, тим серйознішими у підсумку будуть втрати самої Росії, самих росіян, бо хто ж іще буде платити за окупацію чужої землі".

Що ще важливо: президент заявив також, що на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для потужних ударів.

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Теми: Херсонська областьЗеленськийвійнаРосія
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