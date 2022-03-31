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Зеленский: россияне пытаются проявить свой больной креатив в Херсонской области

Четверг, 31 марта 2022, 23:53

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска придумывают, как им закрепиться на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Источник: обращение Зеленского.

Прямая речь: "Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области, пытаются организовать там свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие.

Конечно, это для них бесперспективно: чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России, самих россиян, потому что кто еще будет платить за оккупацию чужой земли".

Что еще важно: президент заявил также, что на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для мощных ударов.

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Темы: Херсонская областьЗеленскийвойнаРосcия
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