Зеленский: россияне пытаются проявить свой больной креатив в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска придумывают, как им закрепиться на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Источник: обращение Зеленского.

Прямая речь: "Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области, пытаются организовать там свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие.

Конечно, это для них бесперспективно: чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России, самих россиян, потому что кто еще будет платить за оккупацию чужой земли".

Что еще важно: президент заявил также, что на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для мощных ударов.