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ЗСУ знищили ще три літаки російських окупантів

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 23:40
ЗСУ знищили ще три літаки російських окупантів
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Протиповітряна оборона 3 березня знищила ще три літаки російських окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За добу 3 березня ситуація на фронті характеризується відчайдушними боями на всіх напрямках. І в небі, і на землі!"

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"…екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно завдавали ударів по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони".

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів.

"В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються", – повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.

Теми: Збройні силивійнаавіа
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