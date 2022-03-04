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Соцмережі в Росії працюють зі збоями – ЗМІ

П'ятниця, 4 березня 2022, 02:15
фото: Getty Images

Facebook, Twitter, App Store та Google Play недоступні у частини користувачів з Росії.

Джерело: Медуза, Інтерфакс-Україна

Деталі: Соцмережі Facebook та Twitter перестали відкриватися у частини російських користувачів. Про це свідчать дані GlobalCheck.

Також повідомляється про блокування в Росії магазинів програм App Store і Google Play.

У низки користувачів, що знаходяться в Москві, Facebook не працює у веб-версії та мобільному додатку при підключенні через мобільну мережу. При цьому послуги соцмережі працюють при використанні стаціонарного wi-fi.

Повідомлення про збої у роботі Facebook у ніч на п'ятницю фіксує портал Downdetector. Кількість таких повідомлень, згідно з даними сервісу, різко зросла до першої години ночі за московським часом.

Нагадаємо: Низка сайтів ЗМІ стала недоступною або частково доступною в Росії.

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Теми: соцмережіРосія
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